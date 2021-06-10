Госдеп США пообещал продолжить вводить санкции против "Северного потока – 2"
Параллельно с этим Вашингтон будет вести переговоры с европейскими партнёрами, чтобы "не дать России использовать энергоносители в качестве рычага давления", отметили в американском дипведомстве.
Фото © ТАСС / imago images / Dirk Sattler
Администрация США продолжит вводить санкции против газопровода "Северный поток – 2", чтобы показать, что не одобряет этот проект, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Дипломат отметил, что параллельно с этим Вашингтон будет вести переговоры с европейскими партнёрами, чтобы "не дать России использовать энергоносители в качестве рычага давления". Также Прайс указал на то, что США и ФРГ по-разному оценивают "Северный поток – 2".
"Когда речь идёт о таких масштабных, активных отношениях, встречаются темы, по которым есть разногласия," — сказал представитель Госдепа на брифинге.
Прайс добавил, что тема газопровода будет обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоится в ближайшие дни.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2". Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
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