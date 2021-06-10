Госдеп США пообещал продолжить вводить санкции против "Северного потока – 2"

Администрация США продолжит вводить санкции против газопровода "Северный поток – 2", чтобы показать, что не одобряет этот проект, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Дипломат отметил, что параллельно с этим Вашингтон будет вести переговоры с европейскими партнёрами, чтобы "не дать России использовать энергоносители в качестве рычага давления". Также Прайс указал на то, что США и ФРГ по-разному оценивают "Северный поток – 2".

"Когда речь идёт о таких масштабных, активных отношениях, встречаются темы, по которым есть разногласия," — сказал представитель Госдепа на брифинге.