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Пилота упавшего в Чёрное море болгарского истребителя объявили мёртвым

В ходе поисковой операции удалось установить, что майор Валентин Терзиев погиб.

10 июня, 20:56
<p>Фото © <a href="https://www.mod.bg/bg/#!pP" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны Болгарии</a></p>

Фото © Министерство обороны Болгарии

Министерство обороны Болгарии сообщило о гибели пилота истребителя ВВС страны, который пропал с радаров 9 июня во время учений над Чёрным морем.

"В ходе поисковой операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб 9 июня во время тренировочного полёта", — говорится в заявлении Минобороны Болгарии.

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Напомним, истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии упал в Чёрное море во время тренировочного полёта в рамках военных учений "Шабла-21". Самолёт исчез с радаров в 00:45. Сразу началась операция по поиску и спасению. В ней участвовали силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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