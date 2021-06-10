Пилота упавшего в Чёрное море болгарского истребителя объявили мёртвым
В ходе поисковой операции удалось установить, что майор Валентин Терзиев погиб.
Министерство обороны Болгарии сообщило о гибели пилота истребителя ВВС страны, который пропал с радаров 9 июня во время учений над Чёрным морем.
"В ходе поисковой операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб 9 июня во время тренировочного полёта", — говорится в заявлении Минобороны Болгарии.
Напомним, истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии упал в Чёрное море во время тренировочного полёта в рамках военных учений "Шабла-21". Самолёт исчез с радаров в 00:45. Сразу началась операция по поиску и спасению. В ней участвовали силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС.
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