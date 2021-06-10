Пилота упавшего в Чёрное море болгарского истребителя объявили мёртвым

Министерство обороны Болгарии сообщило о гибели пилота истребителя ВВС страны, который пропал с радаров 9 июня во время учений над Чёрным морем.

"В ходе поисковой операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб 9 июня во время тренировочного полёта", — говорится в заявлении Минобороны Болгарии.