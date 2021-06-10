Бузова — о своей роли в спектакле МХАТа: Она не певица, она шпион, она делает вид, что поёт
По словам худрука театра, в новом сезоне звезда "Дома-2" вновь появится на сцене, но тогда постановка будет уже "на новом качестве".
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Бузова рассказала о своей роли в спектакле МХАТа. Видео © LIFE
Певица и телеведущая Ольга Бузова оценила своё появление на сцене МХАТ имени Горького в спектакле "Чудесный грузин", который повествует о молодости советского вождя Иосифа Сталина. Звезда "Дома-2" отметила, что её интересовала именно роль, задача и для чего её пригласили. Напомним, в спектакле, режиссёром-постановщиком которого выступила Рената Сотириади, Бузовой досталась роль Беллы Шанталь.
"Меня интересовала задача и самое главное, для чего меня пригласили, потому что мне, конечно же, важно, чтобы это был интерес, в том числе как к личности, и раскрыть мой театральный потенциал, и раскрыть меня как актрису и певицу, которая специально не попадает в ноты, потому что на самом деле она (Бэлла Шанталь. — Прим. Лайфа) не певица, она шпион, она делает вид, что поёт", — сказала звезда после пресс-показа спектакля.
Также Бузова и худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщили, что осенью в новом сезоне звезда "Дома-2" вновь сыграет на сцене в этом спектакле. По словам Боякова, тогда постановка будет "на новом качестве". Бузова заметила, что билеты на предстоящие в ближайшие дни показа быстро раскупили, поэтому она пригласит своих родных и друзей на спектакль уже осенью. А вот мама Ольги, скорее всего, посетит премьеру постановки, которая состоится 11 июня.
Напомним, ранее Бузова сообщила о своём участии в последней премьере сезона МХАТа. За это она получит около полумиллиона рублей. Авторы постановки пообещали, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива. Музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах.
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