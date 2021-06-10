НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посол США Салливан в ближайшие недели вернётся в Москву

По словам представителя Госдепа, глава американской дипмиссии прибыл в Вашингтон для консультаций с новой администрацией, а не потому, что "его изгнали или заставили уехать".

10 июня, 19:59
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Посол США в России Джон Салливан, ранее отозванный в Вашингтон на консультации, вернётся в Москву в ближайшие недели. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Посол Салливан активно участвует в подготовке к предстоящему саммиту президентов Байдена и Путина, активно контактирует с представителями Белого дома и Госдепартамента. Мы ожидаем, что он вернётся в Москву в ближайшие недели", — сказал Прайс на брифинге.

Посол США в РФ Салливан примет участие во встрече Путина и Байдена

Посол США в РФ Салливан примет участие во встрече Путина и Байдена

Дипломат добавил, что глава американской дипмиссии прибыл в Вашингтон для консультаций с новой администрацией, а не потому, что "его изгнали или заставили уехать".

"Это бессмысленно": Байден вызвал гнев американцев своим "подарком" России и Китаю

"Это бессмысленно": Байден вызвал гнев американцев своим "подарком" России и Китаю

Напомним, Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. Так, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Салливану уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе был закрыт въезд в РФ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Байден и Джонсон обсудили на встрече Россию, Китай, Иран и Афганистан

сегодня в 19:35

МИД РФ выразил протест Киеву из-за провокации украинских националистов

сегодня в 16:07

"Это бессмысленно": Байден вызвал гнев американцев своим "подарком" России и Китаю

сегодня в 19:18

Огнедышащие драконы и страшные монстры: Появился первый геймплейный трейлер и озвучена дата выхода игры Elden Ring

сегодня в 21:18

Пилота упавшего в Чёрное море болгарского истребителя объявили мёртвым

сегодня в 20:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1