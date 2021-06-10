Посол США Салливан в ближайшие недели вернётся в Москву

Посол США в России Джон Салливан, ранее отозванный в Вашингтон на консультации, вернётся в Москву в ближайшие недели. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Посол Салливан активно участвует в подготовке к предстоящему саммиту президентов Байдена и Путина, активно контактирует с представителями Белого дома и Госдепартамента. Мы ожидаем, что он вернётся в Москву в ближайшие недели", — сказал Прайс на брифинге.