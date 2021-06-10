Посол США Салливан в ближайшие недели вернётся в Москву
По словам представителя Госдепа, глава американской дипмиссии прибыл в Вашингтон для консультаций с новой администрацией, а не потому, что "его изгнали или заставили уехать".
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Посол США в России Джон Салливан, ранее отозванный в Вашингтон на консультации, вернётся в Москву в ближайшие недели. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Посол Салливан активно участвует в подготовке к предстоящему саммиту президентов Байдена и Путина, активно контактирует с представителями Белого дома и Госдепартамента. Мы ожидаем, что он вернётся в Москву в ближайшие недели", — сказал Прайс на брифинге.
Дипломат добавил, что глава американской дипмиссии прибыл в Вашингтон для консультаций с новой администрацией, а не потому, что "его изгнали или заставили уехать".
Напомним, Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. Так, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Салливану уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе был закрыт въезд в РФ.
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