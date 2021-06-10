Критик Гаспарян назвал позором спектакль с Бузовой во МХАТе. Видео © LIFE

В Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького прошёл пресс-показ спектакля "Чудесный грузин". Роль шпионки Беллы Шанталь сыграла артистка Ольга Бузова. В беседе с Лайфом музыкальный критик Артур Гаспарян поделился своими впечатлениями от увиденного.

"Я очень рад, что попал на эту комедийную постановку. Мне кажется, что этот театр по своему уровню наконец дорос до уровня Ольги Бузовой", — заявил критик.

Гаспарян пояснил, что оценивает Бузову не как певицу, а как "некую шоувумен, которая существует в предложенных обстоятельствах". Также критик дал прогноз, сможет ли певица привлечь публику в театр.

"Если после этого театр не повесит на свои двери амбарный замок, то, видимо, привлечёт", — отметил эксперт.

Кроме того, Гаспарян поблагодарил певиц Валерию и Лолиту Милявскую, которые рассматривались на ту же роль, что и Бузова, за отказ играть в постановке.

"Это большое счастье, что Валерия и Лолита Милявская отказались участвовать в этом спектакле, потому что большего позора я не видел даже на Премии Муз-ТВ", — признался Гаспарян.