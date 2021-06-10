Хуже, чем на Премии Муз-ТВ: Критик Гаспарян назвал позором спектакль с Бузовой во МХАТе
Также он негативно высказался о романтизации образа Сталина и поблагодарил певиц Валерию и Лолиту Милявскую за отказ от участия в постановке.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Критик Гаспарян назвал позором спектакль с Бузовой во МХАТе. Видео © LIFE
В Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького прошёл пресс-показ спектакля "Чудесный грузин". Роль шпионки Беллы Шанталь сыграла артистка Ольга Бузова. В беседе с Лайфом музыкальный критик Артур Гаспарян поделился своими впечатлениями от увиденного.
"Я очень рад, что попал на эту комедийную постановку. Мне кажется, что этот театр по своему уровню наконец дорос до уровня Ольги Бузовой", — заявил критик.
Гаспарян пояснил, что оценивает Бузову не как певицу, а как "некую шоувумен, которая существует в предложенных обстоятельствах". Также критик дал прогноз, сможет ли певица привлечь публику в театр.
"Если после этого театр не повесит на свои двери амбарный замок, то, видимо, привлечёт", — отметил эксперт.
Кроме того, Гаспарян поблагодарил певиц Валерию и Лолиту Милявскую, которые рассматривались на ту же роль, что и Бузова, за отказ играть в постановке.
"Это большое счастье, что Валерия и Лолита Милявская отказались участвовать в этом спектакле, потому что большего позора я не видел даже на Премии Муз-ТВ", — признался Гаспарян.
В заключение он раскритиковал "романтизацию" образа Иосифа Сталина в спектакле. По мнению Гаспаряна, он вызывает недоумение и ничего более.
Напомним, ранее Бузова сообщила о своём участии в последней премьере сезона МХАТа. За это она получит около полумиллиона рублей. Авторы постановки пообещали, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива. Музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах.
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