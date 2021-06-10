Педагог актёрского мастерства указала на изъяны в игре Бузовой на репетиции во МХАТе. Видео © Телеграм-канал CULTRAS

Репетиции бывают разные — и провальные, и удачные, но то, что на сцене МХАТа Ольга Бузова поёт слабо, весьма заметно профессионалам. Однако это может быть продиктовано режиссёром для достижения драматургических задач, считает преподаватель актёрского мастерства Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья Ежова.

"Для Ольги это, конечно, ещё один лотерейный билет в её и без того неплохо складывающейся карьере. Скажу профессиональным термином — она зажата. Это я вам как педагог отвечаю. То есть актёр зажат мышечно, он не может во всю раскрыться. У неё сейчас зажим, но, может быть, это продиктовано тем, что она стоит рядом со звёздами. Но то, что она смело идёт на это, это тоже можно оценить с плюсом", — сказала эксперт в беседе с Лайфом после просмотра кадров с репетиции Ольги Бузовой во МХАТе.

Педагог также отметила продюсерские способности худрука МХАТа Эдуарда Боякова. Она указала на прекрасную раскрутку постановки, билеты на которую разлетелись после новости о приглашении в неё Бузовой.

"Премьеры ещё нет, он не вкладывался в раскрутку и рекламу, а у него вся Москва уже говорит. То, что билеты сегодня уже раскупленные на первый показ, это тоже говорит о многом. С точки зрения индустрии шоу-бизнеса это прекрасная раскрутка постановочного продукта. Это хороший ход", — подытожила Наталья Ежова.