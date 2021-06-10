Байден и Джонсон обсудили на встрече Россию, Китай, Иран и Афганистан

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили Россию, Китай и Иран на встрече в английском Корнуолле накануне саммита G7. Об этом говорится в заявлении, распространённом канцелярией главы британского правительства по итогам переговоров.

"Они обсудили ряд вопросов внешней политики, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию", — сказано в заявлении канцелярии британского премьера.

При этом детали затронутых тем не приводятся. Как следует из заявления, основная тема переговоров Джонсона и Байдена касалась отношений Лондона и Вашингтона.

"Премьер-министр и президент обсудили важность отношений между Великобританией и США по защите наших людей, повышению благосостояния в обеих странах и продвижению наших ценностей по всему миру", — уточняется в коммюнике.

Байден и Джонсон "согласились с тем, что партнёрские отношения между Великобританией и США сегодня ещё важнее, чем когда бы то ни было", тем более в ситуации таких совместных вызовов, как изменение климата и восстановление мира после пандемии коронавируса. Также британский премьер и глава Белого дома договорились работать над возобновлением путешествий и продолжить делиться информацией, которая поможет победить распространение ковида. Кроме того, политики условились продолжить сотрудничество в достижении будущего соглашения между государствами, "которое создаст рабочие места и откроет новые возможности для обеих стран".