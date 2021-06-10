Байден и Джонсон обсудили на встрече Россию, Китай, Иран и Афганистан
Также в ходе переговоров политики затронули тему двусторонних отношений между Вашингтоном и Лондоном.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили Россию, Китай и Иран на встрече в английском Корнуолле накануне саммита G7. Об этом говорится в заявлении, распространённом канцелярией главы британского правительства по итогам переговоров.
"Они обсудили ряд вопросов внешней политики, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию", — сказано в заявлении канцелярии британского премьера.
При этом детали затронутых тем не приводятся. Как следует из заявления, основная тема переговоров Джонсона и Байдена касалась отношений Лондона и Вашингтона.
"Премьер-министр и президент обсудили важность отношений между Великобританией и США по защите наших людей, повышению благосостояния в обеих странах и продвижению наших ценностей по всему миру", — уточняется в коммюнике.
Байден и Джонсон "согласились с тем, что партнёрские отношения между Великобританией и США сегодня ещё важнее, чем когда бы то ни было", тем более в ситуации таких совместных вызовов, как изменение климата и восстановление мира после пандемии коронавируса. Также британский премьер и глава Белого дома договорились работать над возобновлением путешествий и продолжить делиться информацией, которая поможет победить распространение ковида. Кроме того, политики условились продолжить сотрудничество в достижении будущего соглашения между государствами, "которое создаст рабочие места и откроет новые возможности для обеих стран".
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Напомним, Байден в эти дни совершает свой первый визит в Европу в качестве президента США. Он примет участие в саммите G7 и саммите США — НАТО, а 16 июня в Женеве встретится с президентом России Владимиром Путиным. Ранее жена американского президента заявила, что он "чересчур готов" к встрече с российским лидером.
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