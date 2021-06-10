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"Это бессмысленно": Байден вызвал гнев американцев своим "подарком" России и Китаю

По мнению жителей США, за принятые решения нынешнего главы Белого дома придётся расплачиваться ещё много лет.

10 июня, 19:18
<p>Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

В очередной раз читатели американского издания The Wall Street Journal с осуждением отнеслись к статье об энергетической политике США, в которой шла речь о решении президента страны Джо Байдена приостановить действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на Аляске.

Американцы раскритиковали решение главы Белого дома. По их мнению, энергетическая политика Байдена "пересаживает Америку на заднее сиденье автобуса". Приостановку действия программы читатели газеты сочли "подарком России и Китаю". Один из пользователей заявил, что американский президент "отменил 244 года развития нации". Он назвал бессмысленным то, что хозяин Белого дома делает "Америку слабее, а Россию и Китай сильнее".

В будущем мы будем повторять: "А помните, когда-то США были великой державой?"

geraghb

Байден заботится о других странах, но не о благополучии США. Когда наша экономика рухнет, настанут худшие дни со времён Великой депрессии

1776jgt

Мы будем расплачиваться ещё много лет за его решения

Reverend112

Заставить нас быть энергетически зависимыми от других стран и позволить Китаю и России получать прибыль всё это время. Отличный план

maighe

"Его лай не пугает": Американцы высмеяли Байдена за попытки "звучать жёстко" перед встречей с Путиным

"Его лай не пугает": Американцы высмеяли Байдена за попытки "звучать жёстко" перед встречей с Путиным

Ранее американцы дали прогноз предстоящей встречи в Женеве Владимира Путина и Джо Байдена. По их мнению, главе Белого дома будет тяжело вести диалог с президентом РФ.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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