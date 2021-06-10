"Это бессмысленно": Байден вызвал гнев американцев своим "подарком" России и Китаю
По мнению жителей США, за принятые решения нынешнего главы Белого дома придётся расплачиваться ещё много лет.
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В очередной раз читатели американского издания The Wall Street Journal с осуждением отнеслись к статье об энергетической политике США, в которой шла речь о решении президента страны Джо Байдена приостановить действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на Аляске.
Американцы раскритиковали решение главы Белого дома. По их мнению, энергетическая политика Байдена "пересаживает Америку на заднее сиденье автобуса". Приостановку действия программы читатели газеты сочли "подарком России и Китаю". Один из пользователей заявил, что американский президент "отменил 244 года развития нации". Он назвал бессмысленным то, что хозяин Белого дома делает "Америку слабее, а Россию и Китай сильнее".
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Мы будем расплачиваться ещё много лет за его решения
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