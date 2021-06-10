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Зеленский попросил НАТО подумать над шагами "по сдерживанию агрессии России"

Украинский лидер также рассказал генсеку военного блока о ситуации с безопасностью в Донбассе.

10 июня, 19:00
<p>Фото © Getty Images / Sergii Kharchenko / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Sergii Kharchenko / NurPhoto

В своём разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский выразил робкую надежду на то, что альянс разработает меры по "сдерживанию российской агрессии". Об этом он сообщил в "Твиттере".

"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. Подчеркнул важность для Украины подтверждения политики открытых дверей альянса и действительности решения от 2008 года по ПДЧ (Плану действий по членству в НАТО. — Прим. Лайфа) для Украины", — написал лидер Незалежной.

Такж Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и сохранение "существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины". Лидер Незалежной рассказал генсеку НАТО о реформах в сфере безопасности и обороны страны и поблагодарил за поддержку альянса в осуществлении этих изменений.

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Ранее в офисе Зеленского отреагировали на слова Путина по поводу возможности вступления Украины в НАТО. Украинская сторона связывает прогноз, озвученный российский лидером, с подготовкой саммита в Женеве, где он встретится с президентом США.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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