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Опубликовано 10 июня 2021, 21:41

Россиянам разрешили не принимать у застройщика квартиры с недостатками

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В силе оставили поправки, которые направлены на сокращение сроков завершения долгостроев и выплаты компенсаций обманутым дольщикам.

Норма, которая могла лишить россиян права не принимать у застройщика квартиры с недостатками, была во втором чтении исключена из соответствующего законопроекта. Об этом сообщил один из авторов документа, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Была норма — в большей степени редакционная, которая затрагивала вопросы принятия и непринятия участниками долевого строительства своей квартиры с недостатками. Она вызвала достаточно большой резонанс. <…> В этой связи мы решили оставить эту норму без изменения", — сказал он.

Помимо исключаемой нормы о процедуре приёмки квартир, законопроект предлагает целый ряд поправок, которые, в частности, направлены на сокращение сроков завершения долгостроев и выплаты компенсаций обманутым дольщикам.

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Георгий Грачев
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