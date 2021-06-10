Блогера Хованского вывели из здания суда в наручниках и под крики сторонников. Видео © LIFE

Блогер Юрий Хованский покидал здание суда под крики сторонников. В распоряжении Лайфа появился момент, как сотрудники правоохранительных органов выводят молодого человека в наручниках и сажают в машину, которая, вероятно, доставит блогера в СИЗО.

Когда Хованский появился на улице, его поклонники стали выражать блогеру поддержку, выкрикивая следующие фразы: "Юрец, не сдавайся!", "Юра, всё будет хорошо", "Не падай духом". Также молодого человека спросили, где будет жить его собака, пока он будет находиться в СИЗО. На этот вопрос Хованский отвечать не стал.