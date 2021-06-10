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"Юрец, не сдавайся!": Блогера Хованского вывели из здания суда в наручниках и под крики сторонников

Ранее суд арестовал его на два месяца по обвинению в оправдании терроризма.

10 июня, 18:23

Блогера Хованского вывели из здания суда в наручниках и под крики сторонников. Видео © LIFE

Блогер Юрий Хованский покидал здание суда под крики сторонников. В распоряжении Лайфа появился момент, как сотрудники правоохранительных органов выводят молодого человека в наручниках и сажают в машину, которая, вероятно, доставит блогера в СИЗО.

Когда Хованский появился на улице, его поклонники стали выражать блогеру поддержку, выкрикивая следующие фразы: "Юрец, не сдавайся!", "Юра, всё будет хорошо", "Не падай духом". Также молодого человека спросили, где будет жить его собака, пока он будет находиться в СИЗО. На этот вопрос Хованский отвечать не стал.

Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

Напомним, блогера задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Юрия Хованского под стражу на два месяца.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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