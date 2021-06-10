"Православие — это не юбки в пол": Батюшка открыл кофейню при уральском храме и сам стал бариста
Таким образом священнослужитель и его команда развеивают мифы и стереотипы о православии.
Фото © ТАСС / [ТЕ] "Типичный Екатеринбург"
В городе Заречный Свердловской области открылась необычная кофейня — капучино, латте и другие модные напитки варят при храме Покрова Божией Матери. Как сообщает паблик "Типичный Екатеринбург", по определённым дням роль бариста выполняет отец Вячеслав.
Команда батюшки ведёт соцсети, варит модные напитки и предлагает благотворительный или, как его ещё называют, "подвешенный" кофе. Сам отец Вячеслав считает кофейню миссионерским проектом, направленным на налаживание разговора церкви и людей. Под общением подразумевается не только дружеская беседа, но и диалог общества с представителями православной церкви.
Фото © VK / [ТЕ] "Типичный Екатеринбург"
"Мы своим примером показываем, что православие — это не юбки в пол и понурый взгляд, не яростный фанатизм и деление на "мы vs чужие". Готовы простым языком развеять мифы и стереотипы. И рады всем гостям. Мы — нормальные ребята, чесслово!", — говорится в аккаунте кофейни.
Идею открытия кофейни при храме с батюшкой-бариста одобрил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.
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