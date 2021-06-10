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Россия прекратила действие меморандума с США об "открытой суше"

Соглашение было подписано 17 июня 1992 года и регулировало передвижения дипломатов двух стран.

10 июня, 18:20
<p>Фото © <a href="https://vk.com/gov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство России</a></p>

Фото © Правительство России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума с США об "открытой суше", который давал право дипломатическим сотрудникам во время дальних поездок по стране пребывания лишь уведомлять о таких путешествиях. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

"Принять предложение МИДа России... о прекращении применения Меморандума о понимании между Правительством Российской Федерации и Правительством США в отношении "открытой суши", подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 года", — говорится в документе.

В распоряжении говорится, что МИД России уведомит американскую сторону о принятом решении.

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Напомним, что 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации Договора об открытом небе, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно его поддержала. 2 июня закон одобрил Совет Федерации, а 7 июня подпись под документом поставил Владимир Путин.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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