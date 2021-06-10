Россия прекратила действие меморандума с США об "открытой суше"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума с США об "открытой суше", который давал право дипломатическим сотрудникам во время дальних поездок по стране пребывания лишь уведомлять о таких путешествиях. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

"Принять предложение МИДа России... о прекращении применения Меморандума о понимании между Правительством Российской Федерации и Правительством США в отношении "открытой суши", подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 года", — говорится в документе.