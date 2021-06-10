Россия прекратила действие меморандума с США об "открытой суше"
Соглашение было подписано 17 июня 1992 года и регулировало передвижения дипломатов двух стран.
Фото © Правительство России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума с США об "открытой суше", который давал право дипломатическим сотрудникам во время дальних поездок по стране пребывания лишь уведомлять о таких путешествиях. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
"Принять предложение МИДа России... о прекращении применения Меморандума о понимании между Правительством Российской Федерации и Правительством США в отношении "открытой суши", подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 года", — говорится в документе.
В распоряжении говорится, что МИД России уведомит американскую сторону о принятом решении.
Напомним, что 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации Договора об открытом небе, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно его поддержала. 2 июня закон одобрил Совет Федерации, а 7 июня подпись под документом поставил Владимир Путин.
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