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Автоэксперт предупредил о последствиях отмены обязательного техосмотра легковушек

По его мнению, ТО хоть и раздражающая процедура, но является одной из гарантий порядка на дорогах.

10 июня, 18:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Отмена обязательного техосмотра легковушек хоть и кажется автомобилистам освобождением от надоедливой кабалы, однако может обернуться негативными последствиями, заявил в беседе с телеканалом "360" автоэксперт Михаил Колодочкин.

"С одной стороны, все прекрасно понимают, что техосмотр — это формальность, которая всех автовладельцев раздражает, которая никому не нужна и которую все всеми силами пытаются обойти. Но, с другой стороны, техосмотр — это единственный на сегодняшний день механизм, который хоть как-то заставляет владельца хотя бы раз в год-два проверить автомобиль, пусть и формально", — сказал эксперт.

Уверенности в том, что все водители будут одинаково ответственны и хотя бы раз в год будут проводить ТО, нет, а такое разгильдяйство является прямым путём к аварийным ситуациям на дорогах, считает он. По мнению эксперта, техосмотр лучше оставить обязательным. Вместе с тем Колодочкин признался, что как владельца автомобиля процедура его раздражает.

Автоэксперт оценил идею о частично добровольном техосмотре

Автоэксперт оценил идею о частично добровольном техосмотре

Ранее в МВД предложили сделать техосмотр легковушек частично добровольным. Инициатива подразумевает, что основное внимание будет сосредоточено на проверке других видов транспорта.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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