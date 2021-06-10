Автоэксперт предупредил о последствиях отмены обязательного техосмотра легковушек

Отмена обязательного техосмотра легковушек хоть и кажется автомобилистам освобождением от надоедливой кабалы, однако может обернуться негативными последствиями, заявил в беседе с телеканалом "360" автоэксперт Михаил Колодочкин.

"С одной стороны, все прекрасно понимают, что техосмотр — это формальность, которая всех автовладельцев раздражает, которая никому не нужна и которую все всеми силами пытаются обойти. Но, с другой стороны, техосмотр — это единственный на сегодняшний день механизм, который хоть как-то заставляет владельца хотя бы раз в год-два проверить автомобиль, пусть и формально", — сказал эксперт.

Уверенности в том, что все водители будут одинаково ответственны и хотя бы раз в год будут проводить ТО, нет, а такое разгильдяйство является прямым путём к аварийным ситуациям на дорогах, считает он. По мнению эксперта, техосмотр лучше оставить обязательным. Вместе с тем Колодочкин признался, что как владельца автомобиля процедура его раздражает.