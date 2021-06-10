Экс-министру госимущества Свердловской области предъявили обвинение

В Свердловской области обвинение сразу по нескольким эпизодам было предъявлено экс-министру госимущества Алексею Пьянкову. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на слова адвоката бывшего чиновника Николая Каргаполова.

"[Обвинение] предъявлено с нарушением закона. Нарушены положения статьи 172 и 150 уголовно-процессуального законодательства. Текст обвинения на 500 с лишним листах, мы его толком не изучали, потому что предъявлено с нарушениями, об этом нами заявлено под протокол", — уточнил юрист.

Пьянков с 2016 года является фигурантом дела о получении взятки при подготовке ЧМ-2018. Однако, согласно имеющимся данным, новые обвинения не связаны с этим эпизодом.