Стало известно, как суд разделил имущество Петросяна и Степаненко
Процесс шёл с 2018 года — с момента, когда знаменитая пара юмористов официально развелась.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Хамовнический суд Москвы вынес решение по иску о разделе имущества в рамках бракоразводного процесса юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
"Суд только что поделил всё совместно нажитое имущество между артистами Петросяном и Степаненко в соотношении 50 на 50 процентов", — приводит ТАСС слова источника, знакомого с постановлением суда.
Адвокат Петросяна Сергей Жорин отказался комментировать решение суда.
Напомним, Степаненко и Петросян были в браке более 30 лет. Они развелись в 2018 году. Процесс раздела имущества бывших супругов занял около двух лет. После развода артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился сын Ваган, названный в честь отца Петросяна.
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