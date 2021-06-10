Стало известно, как суд разделил имущество Петросяна и Степаненко

"Суд только что поделил всё совместно нажитое имущество между артистами Петросяном и Степаненко в соотношении 50 на 50 процентов", — приводит ТАСС слова источника, знакомого с постановлением суда.

Напомним, Степаненко и Петросян были в браке более 30 лет. Они развелись в 2018 году. Процесс раздела имущества бывших супругов занял около двух лет. После развода артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился сын Ваган, названный в честь отца Петросяна.