Российским спутникам удалось снять редкое кольцеобразное затмение Солнца

Редкое кольцеобразное затмение Солнца удалось заснять российским спутникам "Метеор-М" и "Арктика-М", которые сделали снимки с околоземной орбиты. Астрономическое явление можно было наблюдать на территории Канады, Гренландии и России 10 июня.

Сегодня произошло кольцеобразное #затмение Солнца ☀️



Оно впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники #МетеорМ и #АрктикаМ смогли запечатлеть это астрономическое явление с орбиты pic.twitter.com/AOsh4bOT1C — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 10, 2021

"Оно впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" и "Арктика-М" смогли запечатлеть это астрономическое явление с околоземной орбиты", — сообщил "Роскосмос" в "Твиттере".