Российским спутникам удалось снять редкое кольцеобразное затмение Солнца
В следующий раз подобное космическое явление произойдёт только через девять лет.
Фото © Twitter / Роскосмос
Редкое кольцеобразное затмение Солнца удалось заснять российским спутникам "Метеор-М" и "Арктика-М", которые сделали снимки с околоземной орбиты. Астрономическое явление можно было наблюдать на территории Канады, Гренландии и России 10 июня.
Сегодня произошло кольцеобразное #затмение Солнца ☀️— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 10, 2021
Оно впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники #МетеорМ и #АрктикаМ смогли запечатлеть это астрономическое явление с орбиты pic.twitter.com/AOsh4bOT1C
"Оно впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" и "Арктика-М" смогли запечатлеть это астрономическое явление с околоземной орбиты", — сообщил "Роскосмос" в "Твиттере".
Напомним, что из Москвы можно было наблюдать частные фазы затмения, когда Луна затмила солнечный диск на 16%. Лучше же всего с территории РФ явление было видно из Якутии и Чукотки. Следующее подобное солнечное затмение состоится 1 июня 2030 года.
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