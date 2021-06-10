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Российским спутникам удалось снять редкое кольцеобразное затмение Солнца

В следующий раз подобное космическое явление произойдёт только через девять лет.

10 июня, 20:06
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1403029397674811394" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a></p>

Фото © Twitter / Роскосмос

Редкое кольцеобразное затмение Солнца удалось заснять российским спутникам "Метеор-М" и "Арктика-М", которые сделали снимки с околоземной орбиты. Астрономическое явление можно было наблюдать на территории Канады, Гренландии и России 10 июня.

"Оно впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" и "Арктика-М" смогли запечатлеть это астрономическое явление с околоземной орбиты", — сообщил "Роскосмос" в "Твиттере".

Эйфория и всплеск негатива: Астролог предупредил россиян об опасностях кольцеобразного затмения

Эйфория и всплеск негатива: Астролог предупредил россиян об опасностях кольцеобразного затмения

Напомним, что из Москвы можно было наблюдать частные фазы затмения, когда Луна затмила солнечный диск на 16%. Лучше же всего с территории РФ явление было видно из Якутии и Чукотки. Следующее подобное солнечное затмение состоится 1 июня 2030 года.

Ранее астролог предупредил россиян об ошибках прошлого, "всплывающих" в период ретроградного Меркурия.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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