"Это так узко": Бузова пожаловалась на вопросы про гонорар после спектакля во МХАТе про Сталина
Звезда "Дома-2" возмутилась, что её не спрашивали, в частности, о том, как она вдохновлялась ролью и готовилась к постановке.
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Бузова пожаловалась на вопросы про гонорар после спектакля во МХАТе про Сталина. Видео © LIFE
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова после пресс-показа во МХАТ имени Горького спектакля "Чудесный грузин" ответила на вопросы о полученном гонораре. Ольга подчеркнула, что есть "что-то больше", чем финансовая составляющая.
"Удивительно, что ни одного вопроса про то, как я вдохновлялась ролью, какие книги я прочитала, какие я взяла занятия или как долго шились мои костюмы, как сложно надевался парик, вы спрашиваете про деньги. Это так узко. Вы знаете, есть что-то большее, чем финансы", — поведала артистка и отметила, что порой работала "за копейки" и отказывалась от миллионных контрактов только для того, чтобы выйти на сцену.
Напомним, ранее Бузова сообщила о своём участии в последней премьере сезона МХАТа. За это она получит около полумиллиона рублей. Авторы постановки пообещали, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива. Музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах.
Комментариев: 1
Единственная роль, которую она должна играть - роль буфетчицы Сталина.