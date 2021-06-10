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Огнедышащие драконы и страшные монстры: Появился первый геймплейный трейлер, и озвучена дата выхода игры Elden Ring

В её разработке принимал участие писатель Джордж Мартин — автор "Песни льда и огня", которая была экранизирована как "Игра престолов".

10 июня, 21:18

На презентации Summer Game Fest 2021 продемонстрировали первый геймплейный трейлер игры Elden Ring. Ролик уже доступен в "Ютубе". Игра от студии From Software выйдет 21 января 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

В опубликованном видео закадровый голос рассказывает некоторые подробности о сюжете Elden Ring, а по ходу дела демонстрируется игровой процесс. При этом механика и темп сражений напоминают чуть более ускоренную версию Dark Souls.

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В одном из кадров игрок воспользовался магией и "отрастил" себе магический меч, которым атаковал оппонента. В ролике также продемонстрировано несколько боссов, среди которых особенно выделяются огнедышащий дракон (герой скачет вокруг него на лошади) и похожий на оборотня монстр с огромным мечом.

Добавим, что впервые игра Elden Ring была представлена на Е3 2019. До недавнего времени о ней не было никакой информации, геймеры даже полагали, что игра так и не выйдет. Стоит отметить, что в разработке Elden Ring принимал участие писатель Джордж Мартин (автор "Песни льда и огня", которая была экранизирована как "Игра престолов"), руководит же процессом Хидэтака Миядзаки — создатель Dark Souls и Bloodborne.

Ранее в России предложили приравнять геймеров к пользователям социальных сетей. По мнению чиновников, в сетевых компьютерных играх пользователи общаются как в соцсетях, а значит, их данные должны храниться в России.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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