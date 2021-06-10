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Макрон назвал важными дискуссии с Россией и Европой о контроле над вооружениями

Также французский президент отметил, что сперва эту тему следует обсуждать в кругу европейских союзников, а затем с партнёрами по НАТО.

10 июня, 21:41
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Франция придаёт важное значение дискуссиям с Россией и европейскими партнёрами по вопросу контроля над вооружениями. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

"В вопросах контроля над вооружениями в Европе мы [Франция] должны быть собеседниками, участниками решений, на документах должна быть наша подпись", — сказал глава государства на пресс-конференции в Париже.

По словам политика, сперва эту тему следует обсуждать в кругу европейских союзников, а затем с партнёрами по НАТО. Также Макрон указал на важность дискуссий с Россией.

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"Кроме того, мы должны говорить об этом с нашими соседями, в частности с Россией. Таковы рамки координации и ответственности, и я считаю, что мы должны быть в этом действующими лицами", — сказал французский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО подумать над шагами "по сдерживанию агрессии России".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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