Макрон назвал важными дискуссии с Россией и Европой о контроле над вооружениями
Также французский президент отметил, что сперва эту тему следует обсуждать в кругу европейских союзников, а затем с партнёрами по НАТО.
Фото © ТАСС / Zuma
Франция придаёт важное значение дискуссиям с Россией и европейскими партнёрами по вопросу контроля над вооружениями. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.
"В вопросах контроля над вооружениями в Европе мы [Франция] должны быть собеседниками, участниками решений, на документах должна быть наша подпись", — сказал глава государства на пресс-конференции в Париже.
По словам политика, сперва эту тему следует обсуждать в кругу европейских союзников, а затем с партнёрами по НАТО. Также Макрон указал на важность дискуссий с Россией.
"Кроме того, мы должны говорить об этом с нашими соседями, в частности с Россией. Таковы рамки координации и ответственности, и я считаю, что мы должны быть в этом действующими лицами", — сказал французский лидер.
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