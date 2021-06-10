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Жёсткое столкновение двух мотоциклистов в Петербурге попало на видео

К пострадавшим сразу же подбежали очевидцы, чтобы оказать первую помощь. Байкеров увезли в больницу на скорой.

10 июня, 22:28

Фото © LIFE

В Петербурге прямо на перекрёстке жёстко столкнулись два мотоциклиста. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием двух мотоциклов. Инцидент случился на перекрёстке улиц Краснопутиловской и Зайцева. В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом столкновения.

На кадрах видно, что один из байкеров на перекрёстке хочет повернуть налево и в этот момент в него на скорости влетает другой мотоциклист. При этом от удара появляются искры.

В соцсетях появились кадры с последствиями аварии. На них можно увидеть, что к мотоциклистам сразу после ДТП подбежали очевидцы и оказали первую помощь. Транспортные средства также серьёзно повредились от удара, их обломки разлетелись в разные стороны.

Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Известно, что пострадавших байкеров забрала скорая помощь, оба на тот момент находились в сознании. У одного из них, предварительно, перелом руки, второго увезли в тяжёлом состоянии.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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