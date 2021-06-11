Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что ждёт от президента Незалежной Владимира Зеленского запрета на футбол в стране после того, как УЕФА обязал убрать со скандальной формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!".

"После преступного решения УЕФА в отношении запрета слогана "Слава Украине" жду от президента Зеленского запрета игры футбол в целом в нашей стране и сноса всех футбольных стадионов как сепаратистского вида спорта", — с иронией написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Кива напомнил, как предыдущий украинский лидер Пётр Порошенко признал георгиевскую ленту "сепаратистским символом".