"Снести все стадионы": На Украине предложили Зеленскому запретить футбол после решения УЕФА по поводу формы
Нардеп потребовал также снести все футбольные стадионы в стране, назвав данный вид спорта сепаратистским.
Фото © Facebook / Андрей Павелко
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что ждёт от президента Незалежной Владимира Зеленского запрета на футбол в стране после того, как УЕФА обязал убрать со скандальной формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!".
"После преступного решения УЕФА в отношении запрета слогана "Слава Украине" жду от президента Зеленского запрета игры футбол в целом в нашей стране и сноса всех футбольных стадионов как сепаратистского вида спорта", — с иронией написал парламентарий в своём телеграм-канале.
Кива напомнил, как предыдущий украинский лидер Пётр Порошенко признал георгиевскую ленту "сепаратистским символом".
"Так и сейчас мы должны быть последовательны и системны в политике "патриотического кретинизма" в нашей стране. Если дальше так пойдёт, не дай бог, они нам ещё и заборы и мосты запретят красить в национальные цвета. Как же мы будем прославлять Украину?" — отметил депутат Рады.
Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. В итоге УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 слоган "Героям слава!".
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