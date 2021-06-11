Трамп назвал ущербным положение США без уважения России

США находятся в ущербном положении без уважения России. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

"Когда я был президентом, у меня была отличная и очень продуктивная встреча в столице Финляндии Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на запоздалые отчёты о встрече в фейк ньюс, США выиграли многое, включая уважение президента Путина и России", — говорится в заявлении Трампа.

Политик добавил, что Соединённые Штаты оказались в "ущербном положении" из-за его соперника на выборах 2016 года, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, вместе с Демократической партией "создавшей и проплатившей фальшивый образ России", который, по словам Трампа, ему удалось преодолеть.

Напомним, в своём заявлении Трамп также дал напутствие президенту США Джо Байдену перед саммитом с Путиным. Республиканец призвал своего преемника "не засыпать на встрече", а также попросил передать российскому лидеру наилучшие пожелания.