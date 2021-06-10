Трамп призвал "сонного Джо" Байдена не уснуть на встрече с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп обратился к своему преемнику на посту главы Белого дома Джо Байдену с призывом не засыпать на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на саммите и, пожалуйста, передай ему (Путину. — Прим. Лайфа) мои наилучшие пожелания", — сказал Трамп.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп дал Байдену прозвище Сонный Джо.