Трамп призвал "сонного Джо" Байдена не уснуть на встрече с Путиным
Также бывший американский лидер попросил нынешнего передать российскому президенту наилучшие пожелания.
Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci
Экс-президент США Дональд Трамп обратился к своему преемнику на посту главы Белого дома Джо Байдену с призывом не засыпать на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на саммите и, пожалуйста, передай ему (Путину. — Прим. Лайфа) мои наилучшие пожелания", — сказал Трамп.
Напомним, во время предвыборной кампании Трамп дал Байдену прозвище Сонный Джо.
Саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
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