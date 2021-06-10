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Трамп призвал "сонного Джо" Байдена не уснуть на встрече с Путиным

Также бывший американский лидер попросил нынешнего передать российскому президенту наилучшие пожелания.

10 июня, 23:07
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Экс-президент США Дональд Трамп обратился к своему преемнику на посту главы Белого дома Джо Байдену с призывом не засыпать на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на саммите и, пожалуйста, передай ему (Путину. — Прим. Лайфа) мои наилучшие пожелания", — сказал Трамп.

Место саммита Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой

Место саммита Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп дал Байдену прозвище Сонный Джо.

Саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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