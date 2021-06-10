Минобороны рассказало о "варварском уничтожении" захоронений советских воинов властями Литвы

Министерство обороны России опубликовало архивные документы об освобождении Литвы в рамках проекта "Без срока давности". Мультимедийный раздел "Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить", посвящённый сохранению памяти о бойцах Красной армии, погибших при освобождении Литовской ССР от немецко-фашистских захватчиков, появился на сайте военного ведомства.

"Обнародованы исторические материалы из Центрального архива Минобороны России, которые свидетельствуют о кровопролитных боях по освобождению республики и героях-освободителях, а также фотосвидетельства мелкой литовской "войны" с великим прошлым", — сказано в сообщении.

В разделе любой желающий может ознакомиться с информацией о памятниках советским воинам, которые находятся на территории Литвы. Всего в стране 269 мемориалов. Отмечается, что без ухода и ремонта мемориалы серьёзно разрушаются, а восстановлению памятников всячески препятствует литовская сторона.

"Представленные в специальном разделе материалы свидетельствуют о планомерном варварском уничтожении властями сегодняшней Литовской Республики воинских захоронений Красной армии на территории страны", — подчеркнули в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что захороненные в этих местах воины пожертвовали своими жизнями в боях 1944 года за освобождение Литовской ССР от фашистской оккупации.