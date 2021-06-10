Байден подарил Джонсону американский велосипед и шлем, а взамен получил фотографию

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подарил ему велосипед американского производства и шлем. Об этом пишет агентство PA.

В ответ глава британского правительства вручил главе Белого дома фотографию мурала, нарисованного в Эдинбурге в честь американского борца за права темнокожих Фредерика Дугласа (1817–1895). Это произведение монументальной живописи было выполнено художницей Росс Блэр, а сам снимок сделала американо-британский фотограф Мелисса Хайтон. Как уточняется, Дуглас посещал Соединённое Королевство в 1840-е годы.

В свою очередь, супруга Байдена Джилл, которая сопровождает мужа в поездке, получила в подарок первое издание сборника рассказов "Яблоня" английской писательницы Дафны Дюморье. Кэрри Джонсон же, чья свадьба с британским премьером состоялась в конце мая, получила в качестве презента кожаную сумку-тоут, изготовленную жёнами военнослужащих США, и президентский шёлковый шарф.

Напомним, встреча Байдена и Джонсона предшествует саммиту G7, который пройдёт в городе Карбис-Бэй на побережье полуострова Корнуолл с 11 по 13 июня. Помимо руководителей стран "Семёрки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в нём примут участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашённые в этом году лидеры Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди в связи с тяжёлой ситуацией с коронавирусом в своей стране будет участвовать в заседаниях в онлайн-формате.