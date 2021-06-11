"Ушёл в позоре": Пушков рассказал о "сокрушительном поражении" Горбачёва

По мнению сенатора, советский лидер не справился ни с экономическими задачами, ни с реформами, ни с внешней политикой.

Сенатор Алексей Пушков рассказал о негативных последствиях внешней политики первого президента СССР Михаила Горбачёва. По мнению члена Совфеда, советский лидер отличался политической нерешительностью" и "невнятным мышлением", что привело в итоге к "сокрушительному поражению" страны на мировой арене.

"Будучи с 1985 года лидером одного из самых мощных государств мира, имея в руках гигантский политический аппарат, Горбачёв всё отдал — и позиции в Восточной Европе, и власть, и даже сам СССР. Это не моя субъективная оценка — это объективная констатация факта. Политик уходит от власти во славе или в позоре. Горбачёв ушёл в позоре, отдав власть человеку, которого он не уважал, презирал, считал намного ниже себя, — Борису Ельцину", — сказал Пушков в интервью изданию "Аргументы недели".

Сенатор добавил, что Горбачёв не справился ни с экономическими задачами, ни с реформами, ни с внешней политикой. Он не смог сохранить власть и передать её своему преемнику, который бы продолжил его курс.

"Да и продолжать было нечего: курса не было, было хаотичное движение к краху", — подчеркнул Пушков.

При этом, по мнению сенатора, Горбачёв ушёл, потерпев "сокрушительное поражение", ведь холодная война была формой геополитического соревнования. Отказавшись от позиций в Латинской Америке и Африке, лидер СССР не смог найти путей, чтобы сохранить позиции в Европе, считает Пушков.

"Кто-то скажет: это потому что Венгрия, Польша, Румыния хотели оторваться от Советского Союза. Да, хотели. Но это вовсе не означало, что мы должны были мостить им дорогу в НАТО", — отметил политик.