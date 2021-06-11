Хакеры взломали Electronic Arts и украли данные игр
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В частности, в руках у злоумышленников оказался исходный код FIFA 21.
Хакеры взломали компьютерную сеть американской компании Electronic Arts (EA), которая выпускает видеоигры. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN.
"Мы расследуем случай вторжения в нашу сеть. Некоторая часть исходного кода игр, а также сопутствующих инструментов была похищена", — сообщил представитель компании.
К злоумышленникам попало 780 гигабайт данных, в том числе исходный код игрового движка Frostbite, который используется в сериях игр FIFA и Battlefield. Помимо этого, хакеры получили доступ к инструментам для разработки футбольного симулятора FIFA 21. С помощью похищенного кода можно, например, взламывать игры, а также его могут использовать другие разработчики игр. При этом утечки данных игроков не произошло.
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