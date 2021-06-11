Хакеры взломали Electronic Arts и украли данные игр

К злоумышленникам попало 780 гигабайт данных, в том числе исходный код игрового движка Frostbite, который используется в сериях игр FIFA и Battlefield. Помимо этого, хакеры получили доступ к инструментам для разработки футбольного симулятора FIFA 21. С помощью похищенного кода можно, например, взламывать игры, а также его могут использовать другие разработчики игр. При этом утечки данных игроков не произошло.