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Опубликовано 10 июня 2021, 23:50

Хакеры взломали Electronic Arts и украли данные игр

Фото © ТАСС / Zuma

Фото © ТАСС / Zuma

В частности, в руках у злоумышленников оказался исходный код FIFA 21.

Хакеры взломали компьютерную сеть американской компании Electronic Arts (EA), которая выпускает видеоигры. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN.

"Мы расследуем случай вторжения в нашу сеть. Некоторая часть исходного кода игр, а также сопутствующих инструментов была похищена", — сообщил представитель компании.

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К злоумышленникам попало 780 гигабайт данных, в том числе исходный код игрового движка Frostbite, который используется в сериях игр FIFA и Battlefield. Помимо этого, хакеры получили доступ к инструментам для разработки футбольного симулятора FIFA 21. С помощью похищенного кода можно, например, взламывать игры, а также его могут использовать другие разработчики игр. При этом утечки данных игроков не произошло.

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Ранее Лайф писал о том, что пользователи сообщают о глобальном сбое на популярных сайтах.

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Юлия Коновалова
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