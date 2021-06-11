Директор NASA заявил об уникальном партнёрстве России и США в космосе

Совместная работа России и США в космосе не должна прекращаться, так как является уникальной и исключительной. Так считает руководитель NASA Билл Нельсон.

"Если вы пообщаетесь с работниками российской космической сферы, они скажут, что хотят, чтобы сотрудничество с США продолжалось. Поэтому я поговорил об этом с Рогозиным. Я сказал: "Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом", — заявил Нельсон в интервью изданию Politico.

Также директор NASA прокомментировал планы России отказаться от участия в проекте МКС.

"Мы видели, что совсем недавно у них появился какой-то модуль, который они собираются запустить на Международную космическую станцию. На мой взгляд, это хорошо показывает, что они не собираются отказываться от неё через четыре года", — сказал Нельсон.

При этом директор NASA призвал не обращать внимание на "соперничество на Земле", ведь у России и США "исключительное сотрудничество" в космосе.