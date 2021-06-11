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Директор NASA заявил об уникальном партнёрстве России и США в космосе

При этом Нельсон призвал не обращать внимание на соперничество между странами на Земле.

11 июня, 02:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Совместная работа России и США в космосе не должна прекращаться, так как является уникальной и исключительной. Так считает руководитель NASA Билл Нельсон.

"Если вы пообщаетесь с работниками российской космической сферы, они скажут, что хотят, чтобы сотрудничество с США продолжалось. Поэтому я поговорил об этом с Рогозиным. Я сказал: "Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом", — заявил Нельсон в интервью изданию Politico.

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Также директор NASA прокомментировал планы России отказаться от участия в проекте МКС.

"Мы видели, что совсем недавно у них появился какой-то модуль, который они собираются запустить на Международную космическую станцию. На мой взгляд, это хорошо показывает, что они не собираются отказываться от неё через четыре года", — сказал Нельсон.

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При этом директор NASA призвал не обращать внимание на "соперничество на Земле", ведь у России и США "исключительное сотрудничество" в космосе.

Напомним, ранее новый глава NASA Билл Нельсон в телефонном разговоре с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным заявил о планах продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Рогозин ответил, что необходимо сначала убрать санкции против ЦНИИмаша, в состав которого входят ЦУП и РКЦ "Прогресс", производящий ракеты "Союз-2", а потом уже строить планы на будущее.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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