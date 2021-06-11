Bloomberg рассказал о новых санкциях Евросоюза против Белоруссии

Четвёртый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии будет включать запрет на въезд и заморозку активов для 71 человека, включая судей, депутатов и чиновников, а также семи организаций. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, под ограничительные меры попадут судьи и прокуроры, которые работали по делам участников несанкционированных протестов в республике, члены парламента, правительства, представители силовых структур страны. Когда эти санкции будут приняты, пока не известно, но ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял о намерении завершить их разработку к встрече Совета ЕС на уровне глав МИД 21 июня.

Также Евросоюз изучает возможности запрета или ограничений на поставки в сообщество из Белоруссии калийных удобрений, однако Брюссель озабочен минимизацией ущерба от этой меры для своих сельхозпроизводителей. Не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 24–25 июня.

Решение ЕС ускорить введение очередного пакета индивидуальных санкций и рассмотреть экономические меры против Белоруссии последовало после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair. Напомним, лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.

В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Однако Россия выступила против санкций в отношении Минска. В Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.