НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Бряцание оружием": Посольство РФ назвало провокацией участие бомбардировщиков США B-52H в учениях Baltops 2021

Это омрачает атмосферу в преддверии встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, указали в дипмиссии.

11 июня, 01:45
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Посольство России в США назвало провокацией участие американских бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress в учениях НАТО Baltops 2021 у границ РФ. В заявлении дипмиссии в "Твиттере" отмечается, что "подобное "бряцание оружием" нагнетает напряжённость в Европе".

"Применение Пентагоном в манёврах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация", — говорится в заявлении.

Постпред России при ОБСЕ уличил НАТО в накачке Украины оружием

Постпред России при ОБСЕ уличил НАТО в накачке Украины оружием

Посольство добавило, что действия США омрачают атмосферу в преддверии встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, которая пройдёт 16 июня.

"Призываем коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте, прекратить опасную активность у границ России", — призвали в дипмиссии.

Посольство России назвало провокационными военные учения Arctic Challenge

Посольство России назвало провокационными военные учения Arctic Challenge

Учения Baltops являются крупнейшими международными манёврами военно-морских сил в Балтийском море и проходят с 1971 года. Их организатором является командование ВМС США в Европе. В 2021 году учения проходят с 6 по 18 июня, в них принимают участие 16 стран НАТО, Швеция и Финляндия, задействованы 40 военно-морских подразделений, 60 самолётов и около четырёх тысяч военных.

Ранее Россия начала крупнейшие со времён СССР военные учения в Тихом океане.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1