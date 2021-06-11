Посольство России в США назвало провокацией участие американских бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress в учениях НАТО Baltops 2021 у границ РФ. В заявлении дипмиссии в "Твиттере" отмечается, что "подобное "бряцание оружием" нагнетает напряжённость в Европе".

"Применение Пентагоном в манёврах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация", — говорится в заявлении.

Посольство добавило, что действия США омрачают атмосферу в преддверии встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, которая пройдёт 16 июня.

"Призываем коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте, прекратить опасную активность у границ России", — призвали в дипмиссии.

Учения Baltops являются крупнейшими международными манёврами военно-морских сил в Балтийском море и проходят с 1971 года. Их организатором является командование ВМС США в Европе. В 2021 году учения проходят с 6 по 18 июня, в них принимают участие 16 стран НАТО, Швеция и Финляндия, задействованы 40 военно-морских подразделений, 60 самолётов и около четырёх тысяч военных.