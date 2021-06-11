В совете при президенте Польши назвали причины ненависти к России

"Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому (не умеете различать) происходит из очевидной для вас убеждённости в том, что наш всесильный покровитель, единственный покровитель свободного мира и чего-то там ещё, есть и всегда будет антироссийски настроенным и, может быть, даже похвалит вас за вашу решимость в словесной агрессии против "империи зла", — написал эксперт в статье для издания Myśl Polska.