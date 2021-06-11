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В совете при президенте Польши назвали причины ненависти к России

А также объяснили, что должно случиться, чтобы она внезапно исчезла.

11 июня, 01:14
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Польская русофобия обусловлена желанием угодить "великому покровителю" в лице США. Так причины ненависти польских политиков к России объяснил член Национального совета по развитию при президенте Республики Польша, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

"Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому (не умеете различать) происходит из очевидной для вас убеждённости в том, что наш всесильный покровитель, единственный покровитель свободного мира и чего-то там ещё, есть и всегда будет антироссийски настроенным и, может быть, даже похвалит вас за вашу решимость в словесной агрессии против "империи зла", — написал эксперт в статье для издания Myśl Polska.

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По мнению Модзелевского, США могут пойти на сближение с Россией и тогда польская русофобия потеряет всякий смысл и исчезнет. Профессор полагает, что в таком случае ненавистники РФ, которые столько сил вложили в борьбу с "российской угрозой", просто сменят позицию на выгодную.

"Никто не станет им платить. Польская русофобия внезапно исчезнет, поскольку появятся "новые приоритеты". Такие чудеса возможны только при такой совершенной системе, такой как либеральная демократия", — заключил Модзелевский.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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