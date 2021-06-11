В Италии задержали ещё одного подозреваемого в гибели 39 мигрантов в "фуре смерти"

В Милане задержан подозреваемый в рамках расследования гибели 39 вьетнамских мигрантов в Великобритании в 2019 году. Об этом сообщает полиция графства Эссекс.

"Сегодня в Италии был задержан мужчина в связи с продолжающимся расследованием смерти 39 человек, тела которых были обнаружены в прицепе грузовика в 2019 году", — говорится в сообщении.