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В Италии задержали ещё одного подозреваемого в гибели 39 мигрантов в "фуре смерти"

Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью содействия незаконной миграции и в содействии совершению преступления.

11 июня, 00:33
<p>Фото ©  AP Photo / Alastair Grant</p>

Фото ©  AP Photo / Alastair Grant

В Милане задержан подозреваемый в рамках расследования гибели 39 вьетнамских мигрантов в Великобритании в 2019 году. Об этом сообщает полиция графства Эссекс.

"Сегодня в Италии был задержан мужчина в связи с продолжающимся расследованием смерти 39 человек, тела которых были обнаружены в прицепе грузовика в 2019 году", — говорится в сообщении.

Жуткие подробности гибели 39 человек в "фуре смерти": замёрзли в холодильнике

Жуткие подробности гибели 39 человек в "фуре смерти": замёрзли в холодильнике

Задержанному предъявлены обвинения в сговоре с целью содействия незаконной миграции и в содействии совершению преступления.

Во Вьетнаме нашли виновных в гибели 39 человек в "фуре смерти"

Во Вьетнаме нашли виновных в гибели 39 человек в "фуре смерти"

Напомним, 39 мёртвых мигрантов были обнаружены полицией Эссекса 23 октября 2019 года. Все они находились в грузовике с рефрижератором, прибывшем из Бельгии в Великобританию, и погибли из-за переохлаждения. По подозрению в убийстве был задержан водитель "фуры смерти" — 25-летний Морис Робинсон. Ещё одного человека задержали в городе Перфлит, куда прибыл автомобиль, и в Ирландии спустя полгода. Отмечалось, что организаторы нелегальной миграции в Великобритании за время своей деятельности отправили за границу — в Европу и Великобританию — более 60 человек.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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