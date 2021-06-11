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"Союзмультфильм" и Netflix начали переговоры о сотрудничестве

В частности, представители российской киностудии планируют привлечь американский сервис к совместному продюсированию полнометражных картин.

11 июня, 00:58
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Киностудия "Союзмультфильм" обсуждает перспективу создания совместных проектов с популярным американским стриминговым видеосервисом Netflix. Об этом журналистам сообщила председатель правления студии Юлиана Слащёва.

"Я сегодня совещалась с компанией Netflix и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем. Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые продолжают производиться в ряде сериалов, и я ещё очень рассчитываю на совместное продюсирование полных метров", — уточнила она.

Слащёва отметила, что для работы "Союзмультфильма" очень важным направлением является международное развитие, и работа в этой сфере уже началась.

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"У нас очень много планов по выходу на международные рынки, и мы уже вышли — четыре или пять серьёзных сделок по продаже нашего контента прошли. Но мы понимаем, что мы в самом начале пути. Поэтому усиление позиции на международных рынках, регулярные продажи через сопродюсирование, совместное производство — это всё нас ждёт", — подчеркнула председатель правления студии.

Добавим, что киностудия продолжает работу над рядом картин, которые должны появиться в прокате в 2021–2023 годах. Одна из них — "Адъютант Суворова", выход которой запланирован на конец этого года. По словам Слащёвой, киностудия планирует с 2023-го выпускать по два полнометражных фильма в год.

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"Соответственно, сейчас те фильмы, которые делаются, они планируются на 2023 год — один на начало года, второй — на конец. Для того чтобы в 2024 году тоже выпустить два фильма в год, нам нужно серьёзно нарастить разработку в плане полных метров. Это в том числе то, что мы сейчас обсуждаем с разными международными игроками", — заключила она.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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