10 неожиданных пасхалок в диснеевских мультиках, которые заметили только самые внимательные

В мультфильме "Мулан" 1998 года Мушу переворачивает газету слева направо, потому что традиционный китайский текст был написан столбцами, идущими справа налево

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В фильме "Спасти мистера Бэнкса" 2013-го вы можете увидеть карту Флориды в офисе Уолта Диснея с указанием конкретного места. Это запланированное место для Disney World, который открылся только в 1971 году, хотя действие фильма происходит в 1961-м

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В киноленте "Коко" 2017-го на доме семьи Ривера написано, что их дело зародилось в 1921 году. В том же году Уолт Дисней снял свой первый анимационный фильм

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В мультфильме "Фантазия" 1940 года есть кадры с динозаврами, погибающими в результате сильной засухи. Теория массового вымирания в результате астероидного удара была выдвинута только в 1980-м

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В "Рататуе" 2007-го на кухне можно заметить банки с чёрной икрой марки "Немо". Жуть

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В "Душе" 2020-го Джону Ратценбергеру, который озвучивал персонажей в каждом фильме Pixar, впервые не выделили роль. Вместо этого — "камео без слов". Похожего на него мужчину можно заметить на заднем плане в сцене в метро

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Ковёр, который появляется во время песни "Что меня ждёт" в фильме "Моана" 2016-го, — копия ковра-самолёта из фильма "Аладдин" 1992-го

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В "Холодном сердце" 2013-го есть скандинавские руны. Причём всё аутентично — "Дисней" специально проконсультировался с ведущим международным экспертом по древнескандинавскому языку Джеком Кроуфордом. Он даже внёс несколько изменений в сюжет и учил актёра озвучивания Роберта Пайна, который играл епископа, произносящего речь на скандинавском языке

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В диснеевском "Мече в камне" 1963 года на трусах Мерлина можно заметить надпись B.V.D. Это сокращение Buena Vista Distribution — компания, которую основал Дисней для дистрибуции своих фильмов в 1953-м

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В фильме "Спасите мистера Бэнкса" вы можете увидеть особый "Оскар", который получил Уолт Дисней за "Белоснежку и семь гномов"

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