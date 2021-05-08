10 неожиданных пасхалок в диснеевских мультиках, которые заметили только самые внимательные
Считается, что мультфильмы — развлечение для детей, а значит, особого внимания не заслуживает. Ну кто ищет глубинный смысл в очередном выпуске про Микки-Мауса?! А зря! Сценаристы и аниматоры "Диснея" — настоящие профи в отсылках и пасхалках. В подборке ниже — 10 доказательств этому.
В мультфильме "Мулан" 1998 года Мушу переворачивает газету слева направо, потому что традиционный китайский текст был написан столбцами, идущими справа налево
В фильме "Спасти мистера Бэнкса" 2013-го вы можете увидеть карту Флориды в офисе Уолта Диснея с указанием конкретного места. Это запланированное место для Disney World, который открылся только в 1971 году, хотя действие фильма происходит в 1961-м
В киноленте "Коко" 2017-го на доме семьи Ривера написано, что их дело зародилось в 1921 году. В том же году Уолт Дисней снял свой первый анимационный фильм
В мультфильме "Фантазия" 1940 года есть кадры с динозаврами, погибающими в результате сильной засухи. Теория массового вымирания в результате астероидного удара была выдвинута только в 1980-м
В "Рататуе" 2007-го на кухне можно заметить банки с чёрной икрой марки "Немо". Жуть
В "Душе" 2020-го Джону Ратценбергеру, который озвучивал персонажей в каждом фильме Pixar, впервые не выделили роль. Вместо этого — "камео без слов". Похожего на него мужчину можно заметить на заднем плане в сцене в метро
Ковёр, который появляется во время песни "Что меня ждёт" в фильме "Моана" 2016-го, — копия ковра-самолёта из фильма "Аладдин" 1992-го
В "Холодном сердце" 2013-го есть скандинавские руны. Причём всё аутентично — "Дисней" специально проконсультировался с ведущим международным экспертом по древнескандинавскому языку Джеком Кроуфордом. Он даже внёс несколько изменений в сюжет и учил актёра озвучивания Роберта Пайна, который играл епископа, произносящего речь на скандинавском языке
В диснеевском "Мече в камне" 1963 года на трусах Мерлина можно заметить надпись B.V.D. Это сокращение Buena Vista Distribution — компания, которую основал Дисней для дистрибуции своих фильмов в 1953-м
В фильме "Спасите мистера Бэнкса" вы можете увидеть особый "Оскар", который получил Уолт Дисней за "Белоснежку и семь гномов"
Ещё больше примеров гениальных отсылок аниматоров — в сабреддите MovieDetails.
WOW-news
Собаку отвели к грумерам, не подозревая, что после салона красоты к ним вернётся лысый Пеннивайз
сегодня в 12:00
Мама преобразила трейлер, в котором семья путешествовала 10 лет, и разница впечатлит кого угодно
сегодня в 10:30
Эти парни тренируются каждое утро, хвастаясь мускулистыми торсами, и их возраст вас шокирует
сегодня в 09:00
У блогера в прямом смысле вылетают глаза из орбит, и это зрелище не удастся забыть ещё долго — видео
Выбор редакции
Давно хотели узнать, но боялись спросить: как выглядят скелеты самых странных мультяшных героев
Бывшая звезда Disney продаёт свои откровенные фото, зарабатывая в разы больше, чем в детских сериалах
Собаку отвели к грумерам, не подозревая, что после салона красоты к ним вернётся лысый Пеннивайз
Киберэксперты рассказали, как обезопасить россиян от звонков мошенников
"Словом можно убить": Онколог оценила заявление доктора Мясникова о "мужском" признаке рака
Комментариев: 0