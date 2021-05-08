Мама преобразила трейлер, в котором семья путешествовала 10 лет, и разница впечатлит кого угодно

Путешествие, которое продолжается уже более 10 лет, заставило маму Либби Беренс пересмотреть то, как обустроен их дом на колёсах. Жительнице США просто-напросто захотелось уюта, поэтому в 11-метровом фургоне она создала пространство, где комфорт и функциональность стоят на первом месте, сообщает Insider.

Задача заключалась в том, чтобы пространство работало на себя. Так, например, стены на кухне стали одновременно и кладовкой. Во время движения корзины легко убираются

Фото © Instagram / behrnecessitiesrv

Немаловажную роль на кухне сыграло и освещение. Глава семейства обновил светильники, и от этого всё вокруг заиграло новыми красками

Фото © Instagram / behrnecessitiesrv

В целом жилое помещение, которое вмещает в себя гостиную, кухню и прихожую, изменилось до неузнаваемости. Всё это было сделано с помощью отвёртки, кисти и капельки любви

Фото © Instagram / behrnecessitiesrv

"Для меня всегда было важно, чтобы я чувствовала себя как дома. Со временем я планирую убрать все эти полки, а пока они радуют меня, напоминая о наших счастливых днях", — признаётся мама

Фото © Instagram / behrnecessitiesrv

Особенно комфортной получилась зона для релакса, где вместо двух кожаных кресел поместился удобный диван, а под ним — ящики для хранения вещей

Фото © Instagram / behrnecessitiesrv

Либби также заменила все дверные ручки и украсила дом картинами. Как она сама признаётся на своей странице в Instagram, весьма тяжело далось преображение лестницы

Фото © Instagram / behrnecessitiesrv

Многие подписчики также заметили, что в спальне негде хранить вещи

Фото © Instagram / behrnecessitiesrv

Но это только на первый взгляд. Изобретательная мама использовала пространство под кроватью как дополнительный шкаф

Фото © Instagram / behrnecessitiesrv

Сейчас Либби наконец-то довольна своим домом, а сын и муж не перестают её нахвалить за проделанную работу

Фото © Instagram / behrnecessitiesrv

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