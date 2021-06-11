Россиянам назвали способы увеличить доход на пенсии

Сведения о доходе после выхода на пенсию может получить каждый россиянин, запросив данные у государства, в том числе в электронном виде, однако часто размер пенсионных выплат не соответствует ожиданиям. О способах повысить доход на пенсии рассказал в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

"Если вы планируете пенсию и видите, что вашего дохода вам не хватит на жизнь, то нужно принимать решения о дополнительных сбережениях. Есть много накопительных инструментов. Чтобы выбрать нужный, надо оценить ваше отношение к риску и желание инвестировать", — порекомендовал эксперт.

Якушев предложил использовать банковские депозиты как наименее рискованный инструмент, однако стоит понимать, что доход по ним высоким не будет. Далее по мере возрастания рисков следуют корпоративные и государственные облигации. Более рискованными считаются акции. В них стоит вкладываться только квалифицированным инвесторам.

Чтобы доход на пенсии соответствовал потребностям, нужно начинать инвестирование заранее, отметил эксперт. Ведь чем раньше вы начнёте откладывать, тем меньшую сумму ежемесячно придётся выделять.

"Это связано с тем, что долгосрочные накопления имеют внутреннюю капитализацию, и проценты на проценты начинают давать более высокую доходность на длинных отрезках времени. Чем позже вы обращаетесь к пенсионным сбережениям, тем большие суммы вам придётся откладывать ежемесячно. Нужно планировать пенсию", — заключил Якушев.