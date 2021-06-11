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Россиянам назвали способы увеличить доход на пенсии

Существует много накопительных инструментов, отличающихся по степени риска и размеру будущего дохода.

11 июня, 00:50
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сведения о доходе после выхода на пенсию может получить каждый россиянин, запросив данные у государства, в том числе в электронном виде, однако часто размер пенсионных выплат не соответствует ожиданиям. О способах повысить доход на пенсии рассказал в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

"Если вы планируете пенсию и видите, что вашего дохода вам не хватит на жизнь, то нужно принимать решения о дополнительных сбережениях. Есть много накопительных инструментов. Чтобы выбрать нужный, надо оценить ваше отношение к риску и желание инвестировать", — порекомендовал эксперт.

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Якушев предложил использовать банковские депозиты как наименее рискованный инструмент, однако стоит понимать, что доход по ним высоким не будет. Далее по мере возрастания рисков следуют корпоративные и государственные облигации. Более рискованными считаются акции. В них стоит вкладываться только квалифицированным инвесторам.

Чтобы доход на пенсии соответствовал потребностям, нужно начинать инвестирование заранее, отметил эксперт. Ведь чем раньше вы начнёте откладывать, тем меньшую сумму ежемесячно придётся выделять.

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"Это связано с тем, что долгосрочные накопления имеют внутреннюю капитализацию, и проценты на проценты начинают давать более высокую доходность на длинных отрезках времени. Чем позже вы обращаетесь к пенсионным сбережениям, тем большие суммы вам придётся откладывать ежемесячно. Нужно планировать пенсию", — заключил Якушев.

Ранее россиянам напомнили об одной возможности получать выплаты по прежнему пенсионному возрасту.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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