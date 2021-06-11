НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Непростительный старт": Байден допустил "постыдную" оговорку и попал под каток британских СМИ

Оплошность американского президента вызывает опасения по поводу его умственных способностей, отметила пресса.

11 июня, 01:33
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Ряд британских СМИ раскритиковали президента США Джо Байдена, который неправильно произнёс аббревиатуру RAF, обозначающую Королевские военно-воздушные силы Великобритании. Это произошло во время выступления перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл в английском графстве Суффолк.

Говоря о создании после Второй мировой войны "самого сильного в мировой истории военно-политического союза" между США и Великобританией, глава Белого дома вместо традиционной аббревиатуры RAF использовал RFA.

После этого некоторые британские медиа выступили с критикой в адрес Байдена за совершённую им ошибку. Так, газета Daily Express назвала эти слова американского лидера "серьёзной и постыдной оплошностью". Она указала на "непростительный старт" первой зарубежной поездки Байдена в качестве главы государства, который допустил "грубую оплошность во время выступления перед военнослужащими на базе Милденхолл".

Трамп призвал "сонного Джо" Байдена не уснуть на встрече с Путиным

Трамп призвал "сонного Джо" Байдена не уснуть на встрече с Путиным

При этом издание Daily Mail напомнило, что перед этой "досадной оплошностью" супруга президента Штатов Джилл Байден сказала мужу: "Джо, будь внимательнее!" Также газета отметила, что глава Белого дома известен своими ошибками и путаными высказываниями во время публичных выступлений.

"Последняя оплошность может вызвать опасения по поводу умственных способностей Байдена, который хочет на саммите G7 в Корнуолле обсудить пандемию, изменение климата и угрозы международной стабильности, исходящие от Китая и России", — полагают представители издания Daily Mail.

Стоит отметить, что Байден ранее отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве главы государства. Он примет участие в саммите G7 в Великобритании, после чего отправится в Брюссель на встречу НАТО на высшем уровне. Там же пройдёт саммит США – ЕС. Затем его ожидает встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, которая намечена на 16 июня.

Байден подарил Джонсону американский велосипед и шлем, а взамен получил фотографию

Байден подарил Джонсону американский велосипед и шлем, а взамен получил фотографию

Как сообщалось ранее, в Британии состоялась встреча премьер-министра страны Бориса Джонсона и президента Штатов Джо Байдена. Во время очной беседы стороны обсуждали Россию, Китай, Иран, Афганистан. Также они затронули тему двусторонних отношений между Вашингтоном и Лондоном и подписали новую Атлантическую хартию по созданию "процветающего будущего".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Бряцание оружием": Посольство РФ назвало провокацией участие бомбардировщиков США B-52H в учениях Baltops 2021

сегодня в 01:45

Байден подарил Джонсону американский велосипед и шлем, а взамен получил фотографию

вчера в 23:35

В совете при президенте Польши назвали причины ненависти к России

сегодня в 01:14

"Союзмультфильм" и Netflix начали переговоры о сотрудничестве

сегодня в 00:58

Россиянам назвали способы увеличить доход на пенсии

сегодня в 00:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1