Ряд британских СМИ раскритиковали президента США Джо Байдена, который неправильно произнёс аббревиатуру RAF, обозначающую Королевские военно-воздушные силы Великобритании. Это произошло во время выступления перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл в английском графстве Суффолк.

Говоря о создании после Второй мировой войны "самого сильного в мировой истории военно-политического союза" между США и Великобританией, глава Белого дома вместо традиционной аббревиатуры RAF использовал RFA.

После этого некоторые британские медиа выступили с критикой в адрес Байдена за совершённую им ошибку. Так, газета Daily Express назвала эти слова американского лидера "серьёзной и постыдной оплошностью". Она указала на "непростительный старт" первой зарубежной поездки Байдена в качестве главы государства, который допустил "грубую оплошность во время выступления перед военнослужащими на базе Милденхолл".

При этом издание Daily Mail напомнило, что перед этой "досадной оплошностью" супруга президента Штатов Джилл Байден сказала мужу: "Джо, будь внимательнее!" Также газета отметила, что глава Белого дома известен своими ошибками и путаными высказываниями во время публичных выступлений.

"Последняя оплошность может вызвать опасения по поводу умственных способностей Байдена, который хочет на саммите G7 в Корнуолле обсудить пандемию, изменение климата и угрозы международной стабильности, исходящие от Китая и России", — полагают представители издания Daily Mail.

Стоит отметить, что Байден ранее отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве главы государства. Он примет участие в саммите G7 в Великобритании, после чего отправится в Брюссель на встречу НАТО на высшем уровне. Там же пройдёт саммит США – ЕС. Затем его ожидает встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, которая намечена на 16 июня.