"Разорвёт на части, как жареного цыплёнка": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным
Они опасаются, что после саммита "Соединённые Штаты предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене".
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев © ТАСС / AP
Читатели американского издания Wall Street Journal с сарказмом отреагировали на советы сенатора Роба Портмана, которые он дал президенту США Джо Байдену перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.
Как пишет газета, Портман, вернувшийся из турне по Украине, Литве и Грузии, рекомендует Байдену "занять жёсткую позицию" на переговорах с Путиным. Сенатор советует затронуть вопросы, касающиеся ситуации в Белоруссии, и "выступить против Путина в вопросе Украины", обсудить вступление Киева и Тбилиси в НАТО, а также пересмотреть отказ от санкций против "Северного потока – 2".
В комментариях к публикации пользователи отреагировали на советы сенатора, указав на то, что они далеки от реальности.
"США больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушёл в ноябре прошлого года (после победы Байдена на выборах президента. — Прим. Лайфа). На этой неделе Путин разорвёт Байдена на части, как жареного цыплёнка, прямо у всех на глазах. Команда Джо Байдена настолько слабая, что США предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене",— высказался William Gianopulos.
"Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона — 39 секунд и нокаут"; "Путин играет в шахматы, а Байден — в шашки. Этим всё сказано", — привели читатели аналогии из спорта.
Ранее читатели другого американского СМИ — Fox News — высмеяли Байдена за попытки "звучать жёстко" перед встречей с Путиным.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
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