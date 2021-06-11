Руцкой рассказал о роли иностранца из окружения Ельцина в развале СССР

Также бывший вице-президент РСФСР признался, что предлагал Горбачёву арестовать Ельцина.

Неизвестный человек с иностранным акцентом из окружения Бориса Ельцина давал ему советы относительно назначений на высшие посты в государстве незадолго до развала Советского Союза. Об этом заявил экс-вице-президент РСФСР Александр Руцкой.

"Я стал случайно свидетелем нелицеприятного разговора. Я этого человека больше никогда и нигде не видел. Солидный, под стать Ельцину, высокий. И он Ельцину говорит: "Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП, и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента", — рассказал Руцкой в интервью "Ленте.ру".

По словам политика, Ельцин в ответ заявил, что подумает над этим. Руцкой отметил, что эта ситуация произошла примерно через полторы недели после выступления ГКЧП.

Кроме того, экс-вице-президент признался, что после заключения Беловежских соглашений он попытался убедить президента СССР Михаила Горбачёва арестовать участников подписания договора, среди которых был и Ельцин. Руцкой утверждает, что их действия нарушали уголовный кодекс.

"Я сказал ему: "Это измена Родине. Дайте мне самолёт, спецназ ГРУ — и я привезу этих трёх предателей. В "Матросской Тишине" разберутся, кто им давал эти полномочия и почему Ельцин тут же доложил Бушу, что Советский Союз ликвидирован", — поведал политик.

Он добавил, что Горбачёв отказался что-либо предпринимать, чтобы помешать вступлению соглашений в силу. Также Руцкой рассказал о поведении советского лидера в этот момент.

"Вы бы видели в тот момент Горбачёва. Он покрылся трупными пятнами, начал бегать по кабинету, показывать пальцем в потолок и говорить что-то вроде: "Что ты несёшь, здесь всё прослушивают", — сказал бывший вице-президент РСФСР.

Напомним, в декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Сам Михаил Горбачёв добровольно сложил свои полномочия.