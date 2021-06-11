В России предложили ужесточить онлайн-продажу пневматического оружия
По мнению автора инициативы, часто покупателями таких товаров оказываются несовершеннолетние.
Фото © ТАСС / Артём Коротаев
В России необходимо ограничить онлайн-продажи пневматических пистолетов. С соответствующей инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, сообщает RT.
Общественник напомнил, что совершеннолетние россияне без лицензии могут покупать пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж. Однако оружие с дульной энергией не более 3 Дж свободно продаётся в интернет-магазинах с доставкой. При этом не всегда можно проконтролировать, что именно совершеннолетние граждане являются получателями товара, а в СМИ то и дело появляются сообщения об очередном использовании подростками пневматики, отмечает Курдесов.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на онлайн-продажу пневматических пистолетов и иных пневматических изделий с дульной энергией не более 3 Дж на территории России", — говорится в письме.
По словам общественника, хоть эти изделия и считаются маломощными, многие из них снаряжены металлическими шариками. Учитывая, что первоначальная скорость может достигать 120 м/с, характеристики данного вида оружия позволяют нанести значительный вред человеку, особенно при попадании в уязвимые части тела, например глаза.
Напомним, совсем недавно произошёл случай, где подростки стреляли из пневматики. При этом двое юных жителей Волгоградской области изначально сообщили, что их обстрелял неизвестный мужчина. Позже оказалось, что они всё выдумали, а ранили друг друга сами.
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