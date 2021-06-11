В России предложили ужесточить онлайн-продажу пневматического оружия

В России необходимо ограничить онлайн-продажи пневматических пистолетов. С соответствующей инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Общественник напомнил, что совершеннолетние россияне без лицензии могут покупать пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж. Однако оружие с дульной энергией не более 3 Дж свободно продаётся в интернет-магазинах с доставкой. При этом не всегда можно проконтролировать, что именно совершеннолетние граждане являются получателями товара, а в СМИ то и дело появляются сообщения об очередном использовании подростками пневматики, отмечает Курдесов.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на онлайн-продажу пневматических пистолетов и иных пневматических изделий с дульной энергией не более 3 Дж на территории России", — говорится в письме.