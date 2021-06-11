Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха

Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу меха животных для производства одежды. Данный документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гамлиэль. При этом запрет вступит в силу только через шесть месяцев.

"Меховая индустрия становится причиной гибели сотен миллионов животных по всему миру, неописуемой жестокости и страданий", — отметила израильский министр.

Гамлиэль назвала использование меха и кожи животных аморальным и избыточным. Она также выразила надежду, что принятое решение сделает израильский рынок моды более экологически чистым. Исключение по данному решению может быть сделано при использовании меха для религиозных, научных и образовательных целей.