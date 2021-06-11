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Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха

Меховая индустрия становится причиной гибели сотен миллионов животных по всему миру, неописуемой жестокости и страданий, отметила израильский министр защиты окружающей среды.

11 июня, 04:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу меха животных для производства одежды. Данный документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гамлиэль. При этом запрет вступит в силу только через шесть месяцев.

"Меховая индустрия становится причиной гибели сотен миллионов животных по всему миру, неописуемой жестокости и страданий", — отметила израильский министр.

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Гамлиэль назвала использование меха и кожи животных аморальным и избыточным. Она также выразила надежду, что принятое решение сделает израильский рынок моды более экологически чистым. Исключение по данному решению может быть сделано при использовании меха для религиозных, научных и образовательных целей.

Стоит отметить, что израильские активисты продвигали законопроект о запрете на использование меха в стране с 2009 года. При этом их деятельность поддерживает около 86 процентов населения Израиля.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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