До семи возросло число жертв аварии с автобусом на Урале

В Свердловской области умерла женщина, пострадавшая в ДТП с автобусом в городе Лесном. Об этом стало известно Лайфу.

По нашим данным, скончалась Бакушева О., которая находилась в тяжёлом состоянии. Таким образом, число жертв выросло до семи.

Задержан водитель автобуса, который насмерть сбил шесть человек на Урале

Напомним, авария произошла в городе Лесном на территории местного завода. Автобус протаранил ворота и сбил работников, которые шли на смену. В салоне было 48 человек, они не пострадали. Изначально сообщалось о шести жертвах и девяти пострадавших. По предварительным данным, причиной ДТП стали отказавшие тормоза.