НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

До семи возросло число жертв аварии с автобусом на Урале

Скончалась женщина, которая находилась в тяжёлом состоянии.

11 июня, 04:34

Фото © ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области умерла женщина, пострадавшая в ДТП с автобусом в городе Лесном. Об этом стало известно Лайфу.

По нашим данным, скончалась Бакушева О., которая находилась в тяжёлом состоянии. Таким образом, число жертв выросло до семи.

Задержан водитель автобуса, который насмерть сбил шесть человек на Урале

Задержан водитель автобуса, который насмерть сбил шесть человек на Урале

Напомним, авария произошла в городе Лесном на территории местного завода. Автобус протаранил ворота и сбил работников, которые шли на смену. В салоне было 48 человек, они не пострадали. Изначально сообщалось о шести жертвах и девяти пострадавших. По предварительным данным, причиной ДТП стали отказавшие тормоза.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Экс-министру госимущества Свердловской области предъявили обвинение

вчера в 19:06

Жёсткое столкновение двух мотоциклистов в Петербурге попало на видео

вчера в 22:28

"Всё в дыму, ничего не видно": Мощный пожар охватил крышу многоэтажки на Сахалине

сегодня в 04:16

Байдена уличили в отсутствии логики из-за позиции по "Северному потоку – 2"

сегодня в 04:50

Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха

сегодня в 04:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1