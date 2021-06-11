До семи возросло число жертв аварии с автобусом на Урале
Скончалась женщина, которая находилась в тяжёлом состоянии.
Фото © ГУ МВД по Свердловской области
В Свердловской области умерла женщина, пострадавшая в ДТП с автобусом в городе Лесном. Об этом стало известно Лайфу.
По нашим данным, скончалась Бакушева О., которая находилась в тяжёлом состоянии. Таким образом, число жертв выросло до семи.
Напомним, авария произошла в городе Лесном на территории местного завода. Автобус протаранил ворота и сбил работников, которые шли на смену. В салоне было 48 человек, они не пострадали. Изначально сообщалось о шести жертвах и девяти пострадавших. По предварительным данным, причиной ДТП стали отказавшие тормоза.
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