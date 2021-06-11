Эпидемиолог назвала редкий симптом у перенёсших коронавирус

Учёные давно выяснили, что коронавирус — не простое респираторное заболевание, а болезнь, имеющая множество клинических проявлений. На одни жалуются практически все, кто столкнулся с CoViD-19, другие проявляются лишь у малой части людей, а некоторые и вовсе "атакуют" пациентов уже после выздоровления.

Так, директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что не более восьми процентов переболевших людей жалуются на пониженную чувствительность конечностей или вовсе их онемение.

"На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуется менее 8% пациентов", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

По словам специалиста, такое состояние может быть связано со снижением питания нервных волокон в самый разгар болезни. Кроме того, значительную роль в этом могут сыграть сопутствующие заболевания, такие как, например, сахарный диабет, отметила Пшеничная.