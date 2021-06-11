Экономисты назвали причину резкого роста цен на нефть

Рост котировок на нефть напрямую связан с восстановлением мировой экономики после сильнейшего кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

"В прошлом году мировая экономика весьма существенно сократилась. Сократились и объёмы инвестиций в ту же самую "нефтянку". Сейчас мировая экономика всё-таки начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса, значит, спрос на энергоносители увеличивается", — заявил он в беседе с Ura.ru.

Однако, даже несмотря на то что цены на нефть восстанавливаются, до прежних показателей уровень спроса на сырьё уже не вернётся, уверен глава отдела стратегического анализа компании "ФБК Грант Торнтон" Игорь Николаев. По его словам, рост котировок — это непродолжительный процесс, который закончится вместе с восстановлением экономики.

"До прежних уровней спрос на нефть не восстановился и, по всей видимости, не восстановится. Рост цен на нефть связан с быстрым восстановлением мировой экономики. Это непродолжительный этап", — сказал Николаев.