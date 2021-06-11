Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать для финансовой независимости

Главным критерием самодостаточности большинство россиян назвало достойную заработную плату, средний размер которой составляет 74,9 тысячи рублей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на данные исследования СК "Сбербанк страхование жизни".

Наибольший желаемый размер ежемесячного дохода озвучили в Москве. Для комфортной жизни необходима зарплата в 104 тысячи рублей, считают жители столицы. Немногим меньше нужно петербуржцам — 98,5 тысячи рублей. На третьем месте — Владивосток (92,7 тысячи рублей). При этом каждый третий отметил, что для полной финансовой независимости важны накопления.

Выяснилось, что самодостаточный человек должен сам себя обеспечивать к 26 годам (так ответило 64% респондентов), уже приобрёл собственную жилплощадь (55% опрошенных), а его зарплата должна полностью покрывать все потребности (49%). Кроме того, не менее важными критериями самодостаточности респонденты отметили возможность путешествовать (32%) и финансово помогать родственникам (24%). Ещё 15% опрошенных критерием финансовой независимости назвали пассивный доход от инвестиций.