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Пессимизм глав российских компаний упал до рекордно низкого уровня

Авторы исследования делают вывод, что представители бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный коронавирусом, преодолён.

11 июня, 06:47

Фото © Pixabay

После завершения периода жёстких коронавирусных ограничений российский крупный и средний бизнес переживают подъём: выручка возвращается на докризисные уровни, компании планируют расширять штат. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании "Делойт" в СНГ.

Уровень пессимизма среди директоров компаний сократился до абсолютного минимума за всё время наблюдений с начала 2015 года — всего 4%. При этом 56% опрошенных оптимистично оценили финансовые перспективы своего бизнеса. Уточняется, что по сравнению с предыдущим опросом доля оптимистичных оценок увеличилась с 46%, а доля пессимистичных — сократилась с 21%.

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"Можно сказать, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный CoViD-19, преодолён", — говорят авторы исследования.

Это подтверждает ряд тенденций, которые выявили авторы исследования: 65% респондентов сообщили, что уже вернули уровень выручки на докризисный уровень или превзошли его, почти 50% планируют увеличить штат. Кроме того, пандемия повлияла и на выбор приоритетных стратегий для бизнеса: теперь предприниматели делают ставку на цифровизацию (72% опрошенных).

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Оптимистично компании настраиваются и на будущее: 82% респондентов ожидают роста доходов в первой половине 2021 года, роста операционной прибыли ждёт 49% респондентов.

А ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума призвал освободить малый и средний бизнес в стране от избыточного антимонопольного контроля.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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