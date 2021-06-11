Пессимизм глав российских компаний упал до рекордно низкого уровня

После завершения периода жёстких коронавирусных ограничений российский крупный и средний бизнес переживают подъём: выручка возвращается на докризисные уровни, компании планируют расширять штат. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании "Делойт" в СНГ.

Уровень пессимизма среди директоров компаний сократился до абсолютного минимума за всё время наблюдений с начала 2015 года — всего 4%. При этом 56% опрошенных оптимистично оценили финансовые перспективы своего бизнеса. Уточняется, что по сравнению с предыдущим опросом доля оптимистичных оценок увеличилась с 46%, а доля пессимистичных — сократилась с 21%.

"Можно сказать, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный CoViD-19, преодолён", — говорят авторы исследования.

Это подтверждает ряд тенденций, которые выявили авторы исследования: 65% респондентов сообщили, что уже вернули уровень выручки на докризисный уровень или превзошли его, почти 50% планируют увеличить штат. Кроме того, пандемия повлияла и на выбор приоритетных стратегий для бизнеса: теперь предприниматели делают ставку на цифровизацию (72% опрошенных).

Оптимистично компании настраиваются и на будущее: 82% респондентов ожидают роста доходов в первой половине 2021 года, роста операционной прибыли ждёт 49% респондентов.