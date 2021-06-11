Два спецборта МЧС доставили из сектора Газа в Москву граждан России и стран СНГ
В полёте вместе с эвакуированными из опасного региона пассажирами были психологи, медики и оперативная группа.
Фото © МИД России
Два спецборта МЧС — Ил-76 и Ан-148 — совершили посадку в аэропорту Домодедово. Пассажирами воздушных судов стали свыше сотни граждан России, Казахстана и Украины. Все они добровольно покинули сектор Газа из-за вооружённого конфликта Израиля и Палестины.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе МЧС, рейс осуществлялся в соответствии с действующим законодательством РФ. В полёте вместе с пассажирами были психологи, медики и оперативная группа. Первые оказали информационную и психологическую поддержку. Помощь медиков не потребовалась.
Напомним, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа президент РФ Владимир Путин распорядился эвакуировать из Газы россиян, желающих вернуться на родину. Также глава государства поручил заняться вывозом и граждан стран СНГ.
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