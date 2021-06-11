Два спецборта МЧС доставили из сектора Газа в Москву граждан России и стран СНГ









Два спецборта МЧС — Ил-76 и Ан-148 — совершили посадку в аэропорту Домодедово. Пассажирами воздушных судов стали свыше сотни граждан России, Казахстана и Украины. Все они добровольно покинули сектор Газа из-за вооружённого конфликта Израиля и Палестины.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МЧС, рейс осуществлялся в соответствии с действующим законодательством РФ. В полёте вместе с пассажирами были психологи, медики и оперативная группа. Первые оказали информационную и психологическую поддержку. Помощь медиков не потребовалась.