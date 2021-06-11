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Два спецборта МЧС доставили из сектора Газа в Москву граждан России и стран СНГ

В полёте вместе с эвакуированными из опасного региона пассажирами были психологи, медики и оперативная группа.

11 июня, 07:12

Фото © МИД России

  • Фото © МИД России
    Фото © МИД России
  • Фото © МИД России
    Фото © МИД России
  • Фото © МИД России
    Фото © МИД России
  • Фото © МИД России
    Фото © МИД России

Фото © МИД России

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Два спецборта МЧС — Ил-76 и Ан-148 — совершили посадку в аэропорту Домодедово. Пассажирами воздушных судов стали свыше сотни граждан России, Казахстана и Украины. Все они добровольно покинули сектор Газа из-за вооружённого конфликта Израиля и Палестины.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МЧС, рейс осуществлялся в соответствии с действующим законодательством РФ. В полёте вместе с пассажирами были психологи, медики и оперативная группа. Первые оказали информационную и психологическую поддержку. Помощь медиков не потребовалась.

В Москву прибыл самолёт с россиянами, эвакуированными из Газы

В Москву прибыл самолёт с россиянами, эвакуированными из Газы

Напомним, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа президент РФ Владимир Путин распорядился эвакуировать из Газы россиян, желающих вернуться на родину. Также глава государства поручил заняться вывозом и граждан стран СНГ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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