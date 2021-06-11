В лобовом столкновении легковушки и микроавтобуса под Астраханью пострадало 11 человек

Пассажирская "газель" и легковушка ВАЗ-2110 столкнулись на трассе в Наримановском районе, недалеко от села Рассвет Астраханской области. В результате ДТП 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным источника Лайфа, ВАЗ-2110 выехал со встречной полосы и лоб в лоб столкнулся с "газелью". Все четверо, кто находился в легковушке, и двое пассажиров микроавтобуса госпитализированы в Александровскую и Кировскую больницы. Ещё пятеро пострадавших с "газели" сами обратились в больницу после ДТП. Четверо пассажиров после осмотра медиками на месте от госпитализации отказались.