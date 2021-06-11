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Россиянин уже 27 лет прописан на кладбище из-за очереди на жильё

Мужчина является 54-м в списке, и, пока люди перед ним не получат заветные квадратные метры, ему рассчитывать не на что.

11 июня, 07:34
<p>Фото © ТАСС / Tsvetkov Vitaliy</p>

Фото © ТАСС / Tsvetkov Vitaliy

В городе Долинске на Сахалине местный житель уже 27 лет прописан на местном кладбище. Мужчина стоит в очереди на получение жилья как малоимущий, но та не сдвигается с мёртвой точки.

"Прописан я с 1994 года на кладбище. Коммунальная, 1, город Долинск. С 1994 года. Каждый год прохожу перерегистрацию, но сдвигов никак нет. Как жить и что делать дальше?" — приводит его слова телеканал "360".

Стали известны российские регионы, лидирующие по строительству жилья

Стали известны российские регионы, лидирующие по строительству жилья

В Администрации Долинска рассказали, что прописан сахалинец не на самом кладбище, а в доме, где когда-то жил местный смотрящий. Несколько лет назад этот дом сгорел, однако прописка осталась. Был суд, но в предоставлении другого жилья или компенсации мужчине было отказано из-за проблем с документами.

По словам главы регионального Министерства строительства Алексея Колеватых, сейчас для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, есть отдельная очередь. Не двигается она, потому что районы не получают соответствующие субсидии. Министр добавил, что решить проблему поможет строительство арендного жилья. Прописанный на кладбище сахалинец является 54-м в очереди, и, пока люди перед ним не получат жильё, ему рассчитывать не на что.

Ранее Лайф называл регион, жителям которого копить на собственную квартиру придётся всю жизнь.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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