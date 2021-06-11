Россиянин уже 27 лет прописан на кладбище из-за очереди на жильё

В городе Долинске на Сахалине местный житель уже 27 лет прописан на местном кладбище. Мужчина стоит в очереди на получение жилья как малоимущий, но та не сдвигается с мёртвой точки.

"Прописан я с 1994 года на кладбище. Коммунальная, 1, город Долинск. С 1994 года. Каждый год прохожу перерегистрацию, но сдвигов никак нет. Как жить и что делать дальше?" — приводит его слова телеканал "360".

В Администрации Долинска рассказали, что прописан сахалинец не на самом кладбище, а в доме, где когда-то жил местный смотрящий. Несколько лет назад этот дом сгорел, однако прописка осталась. Был суд, но в предоставлении другого жилья или компенсации мужчине было отказано из-за проблем с документами.

По словам главы регионального Министерства строительства Алексея Колеватых, сейчас для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, есть отдельная очередь. Не двигается она, потому что районы не получают соответствующие субсидии. Министр добавил, что решить проблему поможет строительство арендного жилья. Прописанный на кладбище сахалинец является 54-м в очереди, и, пока люди перед ним не получат жильё, ему рассчитывать не на что.